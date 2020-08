31 agosto 2007, il Milan batte il Siviglia e vince la Supercoppa – VIDEO

31 agosto 2007, il Milan vince la Supercoppa europea contro il Siviglia: match avvenuto pochi giorni dopo la scomparsa di Puerta

La sera del 31 agosto 2007 allo stadio “Louis II” di Monaco si gioca la Supercoppa Europea tra il Milan (vincitore della Champions League) e il Siviglia (detentore della Coppa Uefa). Una gara disputata in un clima irreale: pochi giorni prima,28 agosto, nel corso di una gara muore di infarto il giocatore andaluso Antonio Puerta.

Il minuto di silenzio è toccante con le due squadre che scendono in campo con il nome di Puerta ben visibile sulle rispettive maglie. Gli iberici passano in vantaggio con Renato sugli sviluppi di un corner, nell’intervallo è però il Milan a salire in cattedra con Inzaghi che realizza il gol del pareggio per poi passare in vantaggio con Jankulovski. Il 3-1 finale è siglato da Kakà, abile a ribadire in rete un rigore precedentemente respinto.