21 dicembre 2015, confermata la condanna a Blatter e Platini – VIDEO

Il 21 dicembre 2015 i presidenti FIFA e UEFA, Blatter e Platini, vengono condannati a 8 anni in seguito al famoso scandalo corruzione

Il 27 maggio 2015 una maxi inchiesta internazionale sconvolge la FIFA con l’arresto di 7 massimi dirigenti. Gli arresti vengono eseguiti a Zurigo dalla polizia elvetica su richiesta dell’FBI. L’indagine, coordinata direttamente dal Dipartimento di Giustizia USA, riguarda la fitta rete di corruzioni che si sarebbe formata nel panorama calcistico internazionale. Le cifre di cui si parla superano il valore di 100 milioni di dollari e sono relative, tra le altre cose, ad accordi di marketing e diritti TV.

L’inchiesta fa riferimento in particolar modo all’assegnazione dei Mondiali in Russia e Qatar, ma lo scandalo corruzione riguarderebbe anche altri maxi eventi del recente passato. I riferimenti vanno dai Mondiali in Sudafrica 2010 e al centenario della Copa America del 2016. Una bomba destinata a scuotere il mondo intero, provocando anche la reazione in prima persona del Presidente Putin contro gli Stati Uniti.

