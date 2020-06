14 giugno: buon 44° compleanno a Massimo Oddo

Compie 44 anni Massimo Oddo, protagonista degli ultimi successi rossoneri, come la Champions League del 2007 e lo Scudetto del 2011 oltre al Mondiale vinto con l’Italia nel 2006 (giocando però solo uno scampolo di partita nei quarti contro l’Ucraina, ndr).

Il Milan, tramite il suo account twitter ufficiale, ha voluto augurare buon compleanno all’ex terzino ed oggi allenatore con alterne fortune.

Happy Birthday to our former no.44 who turns… 4⃣4⃣!

Tanti auguri a @Oddo che oggi compie 4⃣4⃣ anni!#SempreMilan pic.twitter.com/Sni6UniBDl

— AC Milan (@acmilan) June 14, 2020