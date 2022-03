Zoff: «Lasciate parare Donnarumma, l’errore non è il suo». L’ex portiere difende l’estremo difensore del PSG

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Dino Zoff ha parlato così di Gianluigi Donnarumma dopo l’errore commesso in Real Madrid Psg.

ERRORE DONNARUMMA – «Bisogna capirsi. Quello secondo me è un errore concettuale, più che del portiere. Nel senso che non si mette in difficoltà l’estremo difensore con certi passaggi. E Donnarumma l’errore che ha commesso è stato quello di non buttar via il pallone lontano dalla zona pericolosa. Questo è il suo errore, che non mi pare il più grave, rispetto ad altri compiuti da tutta la squadra».

FALLO – «Penso che in Italia un fallo del genere lo avrebbero fischiato e questo magari ha condizionato Gigio su come gestire la palla. Ma è andata così. Amen».

CRITICHE – «Lasciatelo parare, non si deve mettere così in difficoltà il portiere. Resta fra i migliori, l’errore non è suo. Certe costruzioni dal basso non le capirò mai, ma ora ci porti in Qatar».

FUTURO – «Non credo che questa situazione inciderà sul suo rendimento al PSG come in Nazionale. Gli auguro di vincere anche il Mondiale ed eguagliare il mio record perché se lo merita».