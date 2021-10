Ibra pronto al ritorno, ecco chi potrebbe fargli posto

Ibra è pronto a tornare al centro dell’attacco del Milan al rientro dalla sosta: Ante Rebic è pronto a fargli posto

Il Milan è pronto a riabbracciare Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sta risolvendo l’infiammazione al tendine d’Achille e tornerà al centro dell’attacco nella gara contro il Verona al rientro dalla sosta.

REBIC IN PANCHINA – Come riporta il Corriere dello Sport, il candidato principale a lasciargli il posto dovrebbe essere Ante Rebic: con Leao inamovibile a sinistra, il croato potrebbe riprendere il ruolo di jolly offensivo di inizio stagione. Tuttavia lo spazio, visti i tanti impegni, non mancherà. Ibra verrà centellinato.