Ibra a DAZN: «Speriamo i tifosi mi fischino così mi carico di più»

Ibra ha parlato a DAZN nel pre-partita di Roma Milan: lo svedese è apparso carico a pochi minuti dalla sfida

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Roma-Milan.

SU COME SI SENTE: «Sto bene, fisicamente mi sento pronto. Mi mancano i minuti delle partite ma li ritrovo giocando con equilibrio. Faccio quello che ho sempre fatto».

SULL’ATMOSFERA: «Bell’atmosfera, mi sento vivo. Speriamo che fischiano, così mi sento ancora più vivo».

SU MOURINHO: «Secondo me Mourinho ha caricato i suoi giocatori per entrare con una mentalità forte. Noi dobbiamo pensare al nostro gioco comunque, non a quello che devono fare loro».