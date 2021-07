Ziyech, il giocatore chiede tempo al Chelsea: il Milan osserva

Ziyech non ha ancora preso una decisione sul proprio futuro. La concorrenza a Londra è tanta, soprattutto dopo l’ultima stagione

Ziyech non ha ancora preso una decisione sul proprio futuro. Il ragazzo è convinto di poter tornare ai livelli dei tempi dell’Ajax, ma vorrebbe cambiare aria. La concorrenza a Londra è tanta, soprattutto dopo l’ottima stagione di Mount, Pulisic e Havertz.

Il marocchino chiede tempo per fare le proprie scelte, mentre il Milan monitora la situazione. L’operazione tra Blues e rossoneri però non sembra potersi definire in tempi brevi.