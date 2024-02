Zirkzee Milan: assist dal Bayern per l’affare, lo scenario in vista del mercato estivo

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan per l’estate c’è Zirkzee. Per l’attaccante del Bologna l’assist può arrivare dal Bayern

Assist dal Bayern per l’affare Zirkzee per il calciomercato Milan. Se da una parte i bavaresi potrebbero soffiare il colpo Guirassy proprio ai rossoneri, dall’altra proprio quest’ultimo possibile affare potrebbe aprire la strada per il talento del Bologna.

Come riportato dalla BILD, il Milan potrebbe avere una concorrente in meno visto che poi non investirebbe i 40 milioni della clausola che le permetterebbero di bruciare la concorrenza.