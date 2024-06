Zirkzee Milan, Pedullà SVELA: «Lo vedi davvero ad un passo, ecco quanto manca al traguardo»

Il Milan vede il traguardo vicino per Zirkzee. Pedullà intervenuto sul suo canale Youtube ha svelato le ultime sulla trattativa

Il Milan è vicino a Zirkzee dal Bologna. Alfredo Pedullà intervenuto sul suo canale Youtube ha svelato le ultime sulla trattativa:

LE PAROLE – «Siamo su una strada con lo striscione che non lo vedi a 1km, a 2km, a 500 metri, lo vedi davvero ad un passo. Facciamo che definiscano gli ultimi dettagli, io so che il popolo rossonero stava aspettando Zirkzee come l’acqua nel deserto. Perché immaginare Pulisic, Zirkzee, Leao significa un bel vedere»