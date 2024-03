Zirkzee Milan, aumentano le possibilità di vederlo in rossonero! Dalla Germania: serve questa CIFRA. Le ultime sulla trattativa

Tra i profili maggiormente seguiti dal calciomercato Milan c’è sicuramente quello di Zirkzee. Sul talento del Bologna arrivano importanti aggiornamenti da parte del giornalista Christopher Michel della fussball.news.

PAROLE – «Si sente a casa e in buone mani in Serie A, quindi il prossimo passo verso un club grande e di tradizione come il Milan non sarebbe una sorpresa. La somma totale per un trasferimento dello Zirkzee ammonterebbe probabilmente ai 35-40 milioni di euro, considerando anche l’interesse di lub inglesi come il Manchester United. Il top club italiano ha buone possibilità di prenderlo, nonostante un contratto fino al 2026».