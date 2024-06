Zirkzee Milan, Marchetti PREOCCUPA: «La trattativa sta andando un po’ troppo per le lunghe. Il Manchester United…». Le dichiarazioni del giornalista

Luca Marchetti ha parlato a SkySport per analizzare la trattativa tra il calciomercato Milan e Zirkzee.

PAROLE – «Il Milan non molla l’obiettivo con il giocatore che sarebbe contento. La trattativa sta andando un po’ troppo per le lunghe anche se i rossoneri hanno ancora tempo fino all’1 luglio. Questo tempo però potrebbe permettere l’inserimento di altre squadre come il Manchester United che sta cercando l’attaccante».