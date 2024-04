Zirkzee Milan, irrompe la Juve! Contatti col Bayern Monaco: svelata la strategia dei bianconeri per l’attaccante del Bologna

Accostato da mesi al calciomercato Milan, spunta una rivale a sorpresa per Joshua Zirkzee. Come rivelato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport, la Juve avrebbe fatto irruzione per l’attaccante del Bologna.

I bianconeri hanno mosso i primi passi facendo pressione al Bayern Monaco: nelle scorse settimane Giuntoli è stato a Monaco. La strategia del club bianconero è quella di convincere i bavaresi ad esercitare l’opzione per il riacquisto presente nella clausola, per poi cederlo a loro.