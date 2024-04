Zirkzee Milan, Moncada è pronto a giocarsi questa carta: TUTTI gli aggiornamenti

Zirkzee Milan, Moncada è pronto a giocarsi questa carta per superare la concorrenza: TUTTI gli aggiornamenti

Tuttomercatoweb ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, attaccante di proprietà del Bologna e ormai da diversi mesi nel mirino del calciomercato Milan.

Moncada sta studiando la strada giusta per abbassare la richiesta del Bologna. Una soluzione potrebbe essere Saelemaekers, che in estate è arrivato in rossoblù con la formula del prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni. La sua cessione a titolo definitivo è una carta che il Milan è pronto a giocarsi.