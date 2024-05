Zirkzee Milan, OSTACOLO commissioni: cifra da CAPOGIRO, Joorabchian non fa sconti

Zirkzee-Milan, ostacolo commissioni: Kia Joorabchian vuole 15 milioni di euro per il trasferimento del talento olandese

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan sta ben calibrando i costi dell’eventuale operazione Joshua Zirkzee, centravanti olandese del Bologna da tempo individuato come il principale obiettivo per l’attacco della prossima stagione.

A preoccupare il club rossonero non sono i 40 milioni di euro di clausola rescissoria da versare ai felsinei né i 5 milioni di euro chiesti d’ingaggio ma i 15 di commissione richiesti dall’agente Joorabchian: sul tema non sembra esserci spazio per sconti di nessun tipo.