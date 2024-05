Zirkzee Milan, rossoneri STREGATI dall’olandese: i dati non mentono, Furlani pronto a QUESTO sacrificio

Zirkzee-Milan, il centravanti olandese è il preferito assoluto della dirigenza rossonera: il dato alla voce assist non mente

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan non ha dubbi: Joshua Zirkzee è il preferito del Diavolo per occupare la casella di centravanti titolare al posto di Olivier Giroud nella prossima stagione.

I dati non mentono: non sono tanti i gol ma soprattutto la capacità di migliorare lo score realizzativo dei compagni: insomma, con Zirkzee, da Leao e Reijnders, tutti alzerebbero i numeri in zona gol. Il Milan è pronto ad anticipare la concorrenza e a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro ma c’è da superare lo scoglio delle 10 milioni (almeno) di commissioni all’agente. La sensazione è che Furlani agevolerà il sacrificio.