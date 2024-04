Zirkzee Milan: serve questa cifra per strapparlo al Bologna, lo scenario verso l’estate

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan per l’attacco c’è Zirkzee. Ecco la cifra necessaria per l’acquisto

Joshua Zirkzee è il gioiello dell’attacco del Bologna e oggetto di desiderio delle big, tra cui il calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva.

Al momento come riportato da TMW una valutazione precisa è complicata da assegnare. Anche perché il 40% dell’ammontare sopra gli 8 milioni pagati dal Bologna per prelevarlo andrà al Bayern Monaco che, peraltro, ha una clausola di recompra per 40 milioni. Gli altri club dovranno spendere invece almeno 60 milioni – sarebbe appunto l’ammontare per pareggiare la clausola dei bavaresi – per acquistarlo.