Zirkzee Milan: i rossoneri preparano l’assalto in estate, la proposta per convincere il Bologna

Il calciomercato Milan prepara l’assalto a Zirkzee in estate. La possibile proposta per convincere il Bologna

Il calciomercato Milan studia una possibile offerta per convincere il Bologna alla cessione di Zirzkee.

Come riportato da Matteo Moretto sui propri canali social, i rossoneri lo considerano uno dei principali obiettivi. Il piano della dirigenza è quello di contattare l’entourage del giocatore per discutere di un possibile trasferimento. Il Milan vorrebbe investire 23-30 milioni e inserire delle contropartite come Colombo per avvicinarsi ai 40 milioni chiesti. I rossoneri potrebbero giocarsi anche la carta Saelemaekers.