Zirkzee esulta: «Contento per la doppietta e non solo»

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna e obiettivo del calciomercato Milan, ha esultato per la doppietta alla Salernitana

A DAZN, Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna e obiettivo del calciomercato Milan, ha esultato per la doppietta alla Salernitana:

«Sono felice, non solo per la doppietta, ma per la partita. Ho fatto un gran primo tempo, la ripresa un po’ più difficile. Fatto una grande gara, questo è già il passato, andiamo alla prossima».