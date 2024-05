Zeroli ringrazia Abate: «Porterò sempre con me questa tua caratteristica». L’emozionante dedica – FOTO

Zeroli ringrazia Abate: «Porterò sempre con me questa tua caratteristica». L’emozionante dedica su Instagram – FOTO

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Kevin Zeroli ha voluto salutare così Ignazio Abate, che ha guidato la Primavera rossonera nelle ultime due stagioni e che ha deciso di lasciare il Milan.

ZEROLI – «Grazie mister per tutto quello che ci hai trasmesso in questi 2 anni. Porterò sempre con me la tua determinazione, i tuoi consigli e i ricordi di momenti indimenticabili»