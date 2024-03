Zeroli Milan, rinnovo a un passo: TUTTI i dettagli del nuovo accordo tra il capitano della Primavera e il club rossonero

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Kevin Zeroli, capitano della Primavera di mister Abate. Il classe 2005 si appresta infatti a rinnovare il proprio contratto con il Milan.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il suo agente è in contatto con Moncada e ora il prolungamento sarebbe davvero a un passo: Zeroli firmerebbe un nuovo accordo con i rossoneri in scadenza nel giugno del 2029.