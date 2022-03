Zenga: «Italia campione d’Europa grazie a Donnarumma. Ma così non può restare al PSG». Le parole dell’ex portiere

Walter Zenga al Corriere dello Sport parla così di Gigio Donnarumma.

Le sue parole: «Il suo errore contro il Real Madrid in Champions non è stato un errore da portiere, ma un errore frutto di una situazione di gioco. Nel primo tempo aveva fatto una grande parata su Benzema, che tutti hanno dimenticato, e se siamo diventati campioni d’Europa lo dobbiamo anche a lui. Gigio piuttosto tra poco dovrà decidere il suo futuro perché non credo che possa stare un’altra stagione a giocare il 50% delle partite. Non m sembra una situazione ideale per lui».