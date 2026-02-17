HANNO DETTO
Zazzaroni rivela: «Gesto da campione di Saelemaekers in visita a…»
Nel mondo del calcio, spesso dominato da numeri, tattiche e polemiche arbitrali, ci sono storie che riescono a riconciliare i tifosi con i valori più puri dello sport. Protagonista di un episodio di grande sensibilità è Alexis Saelemaekers, l’esterno belga tuttofare del Milan, noto per la sua instancabile corsa e lo spirito di sacrificio che mette in ogni match sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore livornese tornato a guidare il Diavolo verso nuovi successi.
La visita a Kean: un raggio di luce dopo la tragedia
Secondo quanto riportato da Ivan Zazzaroni, l’autorevole direttore del Corriere dello Sport, il calciatore dei rossonerisi è reso protagonista di un gesto nobilissimo. Nella giornata di ieri, Saelemaekers si è recato in visita da Kean, uno dei giovani ragazzi sopravvissuti al drammatico incendio di Crans Montana. Un incontro privato, lontano dai riflettori della cronaca sportiva più urlata, volto a regalare un momento di gioia a chi ha vissuto un’esperienza terribile.
PAROLE – «Ieri Kean, il diciassettenne sopravvissuto di Crans, non è stato bene, una delle tante giornate nere, mi ha raccontato il padre. Nel pomeriggio però ha ritrovato energia e il sorriso quando Alexis Saelemaekers è andato a trovarlo ed è stato con lui per due ore. In realtà, il belga si è fermato con tutti i sei ragazzi ricoverati per almeno 20’.
Il gesto del campione lo trovo bellissimo.
[Ho chiesto il permesso di pubblicare la notizia a cose fatte, naturalmente]»
