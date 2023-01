Zaniolo nello scorso giugno: «Il Milan meritava lo scudetto e Ibrahimovic è il mio idolo». Le parole del calciatore giallorosso

In questi giorni si parla di un forte interesse del Milan a Zaniolo. Ecco di seguito alcune parole del calciatore giallorosso dello scorso giugno a Sportweek:

«Loro hanno vinto 2-1 (match del 1° novembre 2021, ndr), ma io ho coronato un sogno, giocare col mio idolo. Non ho avuto modo di parlarci, ma l’ho studiato. Mi sono vergognato di avvicinarmi, giocarci insieme è stato bello. Se mi aspettavo lo scudetto del Milan? No, avevo dato più chance al Napoli e alla Juve. Ma è stato giusto che se lo siano giocato in due, Milan e Inter. E sono contento che l’abbia vinto Ibra, il mio idolo, il Milan meritava questo scudetto»