Zaniolo Milan: Maldini vuole provarci, ma troppi 50 milioni per prendere il trequartista della Roma

Secondo Tuttosport la Roma ha chiuso le porte per Zaniolo. Non vuole cederlo e Mourinho ha deciso di costruire la squadra intorno a lui. Tuttavia il club giallorosso non riesce a sbloccare la trattativa per il rinnovo, forse anche per le influenze di Milan e Juventus.

Maldini vuole provarci ma 50-60 milioni sono considerati troppi dal club rossonero.