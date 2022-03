Zancan: «Milan? Ha gestito bene i momenti di difficoltà»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Federico Zancan ha parlato del Milan, spendendo parole di elogio per i rossoneri

«Il Milan non sta lì per caso, ha gestito bene i momenti di difficoltà ed è meritatamente in cima alla classifica. Deve trovare qualche risorsa più in attacco, Leao ha avuto una flessione e Giroud è un po’ in calo. Potrebbe trovare questa risorsa in Ibrahimovic»