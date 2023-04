Zampini: «Derby Champions? Loro hanno qualcosa in più»

Massimo Zampini è intervenuto a Tutti Convocati dicendo la sua in vista del derby Champions tra Milan e Inter

«Derby Champions? Impronosticabile perchè è un derby di Champions League. Per me l’Inter ha qualcosa in più del Milan, soprattutto nelle partite secche, poi in coppa è tosta, è difficile farle gol. E’ arrivata nel momento decisivo in forma ed è imprevedibile»