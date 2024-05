Yazici strizza l'occhio al Milan: «Fonseca mi ha reso completo, se arrivasse un'offerta...»

Yusuf Yazici si propone al Milan. Le dichiarazioni al magazine francese So Foot che aprono la porta ai rossoneri

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, Yusuf Yazici può rivelarsi una delle occasioni da cogliere nella prossima finestra di mercato. Chissà che l’imminente approdo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan non possa essere il più classico degli assist per il calciomercato rossonero.

Il fantasista turco, in un’intervista al magazine francese So Foot ha strizzato l’occhio al club e elogiato l’allenatore:

LE PAROLE – «Fonseca è un un allenatore che apprezzo molto, perché mi ha dato fiducia e mi ha insegnato molte cose. Mi piace la sua sincerità e la sua vicinanza con i giocatori. Con lui ho sviluppato un calcio più maturo, più spietato offensivamente e ormai mi piace anche difendere: e mai avrei pensato di dirlo un giorno. Fonseca mi ha mostrato che amministrare il gioco dietro la punta non è sufficiente. Ormai adoro recuperare palla e questo mi mancava. Sono più vecchio e capisco meglio l’importanza della fase di copertura nel calcio odierno. Mi fa piacere che molti club importanti si interessino a me, ho ancora tanti sogni da realizzare nel calcio. Non si può restare insensibili davanti a club come il Milan, che per me significa giocatori alla Ronaldinho, Beckham»