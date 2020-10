Zambrotta: «Theo Hernandez terzino incredibile, sul duello con Hakimi…»

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha parlato del confronto tra Theo Hernandez e Hakimi, ormai prossimo visto il derby…

Gianluca Zambrotta ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole riguardante il confronto tra Theo Hernandez e Hakimi.

«Il bello di Theo non sta solo nel senso del gol. È un terzino straordinario: spinge, ha il cambio di passo, crea superiorità. Mi aveva impressionato già dalle prime partite in A: pensai “questo ragazzo ha la personalità dei grandi”. Hakimi? Parliamo di un giocatore che ha fatto bene in Bundesliga e che in Italia ha iniziato con due assist e un gol. Sia lui che Hernandez interpretano al meglio il ruolo dell’esterno moderno, sarà una bella sfida».