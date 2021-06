Zambrotta: «Caso Donnarumma? Vi dico cosa penso»

Gianluca Zambrotta, ex giocatore rossonero, ha detto la sua sul caso Donnarumma, direttamente ai microfoni di Sky Sport

«Credo che se hai un portiere forte fai la differenza. Un portiere forte è come un bomber che ti fa 25-30 gol a stagione, il portiere però li salva. La società però, con Maldini e Massara è stata chiara dicendo ‘o firmi con noi o ti lasciamo andare’, e così è stato. Sono stati chiari e probabilmente non c’era la volontà di lottare sul contratto di Donnarumma. Il Milan ha fatto la scelta migliore e più logica per il percorso che c’è stato. Hanno fatto una buona stagione dato che sono riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio anno. Il Milan deve, ed è tornato, a giocare la Champions League come giusto che sia».