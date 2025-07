Conferenza stampa Pobega: «Volevo assolutamente tornare al Bologna, ringrazio il Milan per…». Le ultimissime sui rossoneri

Tommaso Pobega non nasconde la sua grande soddisfazione per il ritorno in maglia rossoblù. Le sue parole in conferenza stampa da nuovo giocatore del Bologna riflettono un entusiasmo palpabile e una forte convinzione nella scelta fatta.

La Volontà di Tornare e la Fiducia del Club

“Sono molto contento,” ha esordito Pobega, spiegando come il desiderio di tornare fosse già forte al termine della scorsa stagione. “Al termine della stagione scorsa ho parlato con i dirigenti e i compagni e avevo una grande voglia di tornare. Fortunatamente siamo riusciti a trovare la quadra in tempi molto veloci e sono felice di essere già qui con la squadra.” Il centrocampista sottolinea l’importanza dell’investimento fatto dal Bologna: “Penso che il fatto che la società abbia investito soldi su di me sia stata una grande dimostrazione di fiducia, la vedo come una cosa importante che mi dà ancora più motivazione per crescere e fare bene.” Questo gesto di fiducia è chiaramente un propulsore per Pobega, che si sente valorizzato e pronto a ripagare la fiducia sul campo.

Il Progetto Bologna e l’Ambientamento Perfetto

Nonostante il passato al Milan, Pobega non ha dubbi sulla sua scelta attuale. “Ringrazio il Milan per quello che ho passato ma ora sono convinto che il Bologna sia la scelta giusta,” ha affermato. La sua decisione è motivata da un feeling particolare con l’ambiente rossoblù: “Raramente mi sono ambientato così bene all’interno di una squadra e credo molto in questo progetto.” Questo senso di appartenenza e la fiducia nel progetto tecnico-sportivo del Bologna sono elementi chiave che hanno spinto Pobega a tornare, mettendo in evidenza un desiderio di stabilità e di crescita all’interno di un contesto che sente suo. Il ritorno di Pobega promette di aggiungere qualità e determinazione al centrocampo del Bologna.