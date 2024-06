Zambrotta ANALIZZA: «Seconde squadre importanti, lo ha fatto anche il Milan. Fonseca? Sono più intrigato da quell’altro tecnico»

L’ex difensore di Juve e Milan, Gianluca Zambrotta, ha fatto alcune riflessioni sul calcio italiano e sulla seconda squadra dei rossoneri

Intervistato da TMW, Gianluca Zambrotta ha fatto un’ampia analisi sul movimento calcistico italiano a partire dall’eliminazione da Euro2024. L’ex difensore della Juve e del Milan, ha affrontato anche il tema della creazione delle seconde squadre, oltre a quello dei vari cambi sulle panchine in Serie A.

DONNARUMMA IL FUORICLASSE DELL’ITALIA – «Ma non c’è bisogno di fuoriclasse. Se in queste competizioni c’è il gruppo, se c’è la forza di tutta la rosa che vuole un obiettivo e tutti tifano per gli undici che vanno in campo, tutto diventa molto più facile. Donnarumma sicuramente è un grande giocatore, ha salvato l’Italia in alcune circostanze ma in questi tornei ci vuole ben altro oltre al talento, ci vuole lo spirito e la forza di un gruppo».

SULLE SECONDE SQUADRE – «Ora anche il Milan ha iscritto la sua seconda squadra e credo sia un passaggio importante, lo dovrebbero fare anche le altre squadre di Serie A per colmare il gap che c’è tra la Primavera e la prima squadra. Questo può essere un bell’aiuto per i nostri giovani, l’ha fatto la Juve e i frutti ci sono stati, ora c’è il Milan e spero possano aggiungersele delle altre. La squadra bianconera è stata la prima e bisogna dargli i meriti per il loro lavoro».

SU THIAGO MOTTA – «E’ un percorso di un nuovo allenatore che vuole arrivare e mettere sul piatto le sue idee di gioco, la sua mentalità. Bisogna solo dargli il tempo di lavorare nel modo giusto e nella maniera corretta. Dispiace per il ciclo Allegri che sia finito, lui ha fatto tanto per la Juventus, ma nel calcio è così: i cicli iniziano e finiscono. La speranza è che alla Juve possa nascere un nuovo ciclo con Motta».

CHI MI INTRIGA MAGGIORMENTE FRA CONTE, MOTTA E FONSECA? – «Conte al Napoli, credo che De Laurentiis abbia acquistato il pezzo forte. Napoli secondo me ha bisogno di un condottiero e da questo punto di vista sicuramente Conte è simile a Spalletti, sono sicuro possa dare davvero tanto alla piazza».