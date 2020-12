Zaccheroni: «Calhanoglu e Luis Alberto sono i maggior talenti…»

Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, dice la sua su Milan-Lazio, rivelando che i maggior talenti di questa sfida sono…

Alberto Zaccheroni ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ecco le sue parole su Milan-Lazio, in particolar modo su…

«Sono i due maggior talenti delle loro squadre, Sono diversi ma fanno la differenza allo stesso modo. Oggi Calhanoglu incide di più, cerca maggiormente il tiro, la porta. Luis Alberto è più rifinitore. Mi sembra un po’ umorale ma ha personalità. Parlo per quello che vedo da fuori. Offre un contributo prezioso a Immobile che sta facendo qualcosa di disumano. Fare gol in A resta più difficile che farlo altrove. Mi permetto di dire che aspetto ancora l’esplosionedi Milinkovic: ha tutto per essere la miglior mezzala in circolazione, deve sbloccarsi».