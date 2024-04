Xavi Milan: così giocherebbero i rossoneri, la tattica e la formazione con l’allenatore spagnolo

Tra i nomi seguiti dal Milan per il dopo Pioli, c’è Xavi, in uscita dal Barcellona. I rossoneri giocherebbero così con lo spagnolo

Il Milan sfoglia la margherita per il dopo Pioli. Tra i candidati per la panchina rossonera c’è anche Xavi , che a fine stagione lascerà il Barcellona come annunciato da lui stesso.

Come riportato da Calciomercato.com lo spagnolo gioca un 4-3-3 offensivo con pressing alto e qualità in ogni reparto. Il gioco spesso parte dai terzini che impostano dal basso, se lo spagnolo dovesse davvero diventare il nuovo allenatore del Milan Theo Hernandez potrebbe avere un ruolo fondamentale per quanto riguarda gli equilibri in campo. In attesa di capire le mosse dei rossoneri nel mercato estivo, vediamo qualche potrebbe essere la formazione tipo di Xavi considerando i giocatori attualmente in rosa.

La formazione tipo (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Leao, Giroud, Pulisic.