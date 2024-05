Xavi Milan: il RETROSCENA legato ai rossoneri e il possibile scenario per il futuro

Xavi non sarà più l’allenatore del Barcellona. Dalla Spagna spunta il retroscena sul Milan e la possibile ipotesi per il futuro

Il Barcellona ha scelto Flick come nuovo allenatore al posto di Xavi. L’ex tecnico come riportato da As cercato da diversi club in passato. Dall’Ajax, che però ha ufficializzato Francesco Farioli, al Manchester United, passando poi proprio per il Milan. I rossoneri però sono molto vicini a Fonseca.

Ora per il tecnico sembra essere sfumata nuovamente l’opzione di un approdo a Milano, il contratto più allettante sul piatto è la possibilità di diventare il ct della Corea del Sud e portare la nazionale asiatica al Mondiale 2026.