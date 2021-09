Valentina Bergamaschi ha disputato 58 minuti con l’Italia women nel match di qualificazione ai mondali vinto 3-0

Quasi un’ora di gioco per Valentina Bergamaschi nella vittoria dell’Italia women per 3-0 sulla Moldova nel match di qualificazione ai mondiali. Per la giocatrice del Milan anche una traversa colpita. La rete del 3-0, invece, è stata segnata da Valentina Giacinti.