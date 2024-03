Wilshere e il problema degli infortuni, l’ex obiettivo del Milan racconta: «Non sono più stato lo stesso dopo questa cosa». Le dichiarazioni

L’ex centrocampista dell’Arsenal Wilshere, spesso accostato al calciomercato Milan, ha raccontato i tanti problemi avuti a causa degli infortuni al podcast William Hill Up Fron.

PAROLE – «Nella stagione 2010/11 ebbi un infortunio e da lì non sono più stato lo stesso giocatore, perché giocavo ogni giorno con dolori fisici. Mentalmente ero ancora lì, sul prezzo, probabilmente ero anche un po’ più forte in questo senso, ma è stato un infortunio serio e ha addirittura messo in pericoloso la mia carriera. Ricordo che andai dai medici e mi dissero che forse non avrei giocato mai più. Stavo lì e pensavo: ‘Cosa? Ho 18 anni e gioco settimana dopo settimana in Premier League , questo non può succedere’. Per fortuna riuscii a continuare, ma ho sempre avuto dei fastidi».