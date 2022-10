Vuoi scommettere sul Milan? Scopri come farlo in modo legale

Dopo un’estate caratterizzata da numerosi colpi di mercato, tra cui segnaliamo gli arrivi di Dest, Vranckx, Thiaw e il super colpo di De Ketelaere, il Milan è pronto a confermarsi come una delle squadre da battere anche per questa stagione. E lo farà non solo per quanto riguarda il campionato di serie A, ma cercando di imporsi anche a livello Europeo.

Questa piacevole carica ritrovata attorno al team rossonero ha portato tantissimi fan e appassionati a lanciarsi sui pronostici. Il motivo? Vivere ogni match e impegno della propria squadra non solo con intrattenimento da ammirare alla tv, ma anche come possibilità di scommettere e cercare di vincere qualche soldino rispetto alla previsione del risultato delle partite.

Ma come si può scommettere in modo sicuro, evitando di imbattersi in piattaforme illegali, poco sicure ed evitando di compiere errori che molti utenti si trovano a fare in sé la propria esperienza di scommessa? Lo scopriremo di seguito, fornendo una serie di suggerimenti che è bene tenere a mente.

Primo step: i siti scommesse autorizzati da ADM

Chi non ha mai sentito parlare di questi siti farà bene prestare attenzione a una serie di aspetti. Per scommettere online sarà necessario selezionare una piattaforma affidabile e quindi un bookmaker dove registrarsi e aprire un conto scommesse.

Naturalmente questa è la parte più lunga, poiché è importante informarsi sui migliori bookmakers autorizzati in Italia di CasinoDeps e trovare quello più adatto alle proprie esigenze, anche in termini di offerte che presenta, prima di iscriversi. Un valido aiuto rappresentato dai portali di recensione di casinò e book maker online, dove sarà possibile trovare il miglior operatori italiani che hanno ottenuto la certificazione per offrire i propri servizi sono sul territorio.

Step 2: scommetti su ciò che conosci

Quando ci sono dei soldi in palio, esattamente come avviene nel caso delle scommesse sportive online, è doveroso cercare di partire dalle discipline che conosci. Per esempio se sei un fan sfegatato del Milan e conosci tutto della squadra, sarà inutile iniziare a scommettere sul tennis. Sì, può sembrare una scelta ovvia, ma in realtà è uno degli errori più comuni tra coloro che si iscrivono per la prima volta sulla piattaforma di betting online. Possiamo dire, più in generale, che se si ama il calcio può essere utile iniziare a scommettere dalla Serie A e man mano allargare il proprio raggio d’azione.

Terzo consiglio: le probabilità

Il concetto della probabilità è fondamentale nel mondo delle scommesse digitali, e rappresenta l’occasione che ha un evento di verificarsi effettivamente. Calcolare quindi la probabilità della tua giocata è fondamentale per riuscire a provare una puntata che sia vincente. Ma come si calcolano? La formula è semplice: 100 / la quota. Ciò vuol dire che se la tua quota è 1,50 il calcolo sarà: 100 / 1,50 = 66%.

Quarto step: inizia a giocare con l’obiettivo di non perdere soldi

Può sembrare un obiettivo strano ma in realtà è il modo più sicuro che hai per approcciarti al meglio al mondo delle scommesse. Quando inizi a scommettere infatti non devi puntare alla vincita assoluta, ma devi cercare di ridurre al minimo il rischio di perdita. Cerca quindi di sfruttare in modo intelligente le promozioni che vengono fatte dal bookmaker e fai fruttare il bonus scommettendo con attenzione.

Quinto e ultimo consiglio: non rincorrere le vincite

Molte persone ritengono che giocare solo un paio di euro, per poi riuscire a vincerne il doppio, non sia effettivamente scommettere. La cosa più importante è non cadere vittima di questa convinzione, perché se si scommettono 2 euro e il guadagno è di 4 o 6, vuol dire che il giocatore è riuscito ad aumentare il suo profitto rispetto alla scommessa piazzata.

Per essere vissuto in modo responsabile il gioco d’azzardo deve essere caratterizzato da piccoli passi e strategie personali che non vengono influenzate dal pensiero comune.