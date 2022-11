Alessandro Vocalelli, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic in vista del rientro

Alessandro Vocalelli, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic in vista del rientro:

«In questo quadro nessuno parla però di un giocatore, un campione, che si sta silenziosamente mettendo alla prova, convinto di poter stupire se stesso più ancora degli altri. Sì, perché – si può dire? – nessuno o pochissimi stanno guardando a Ibrahimovic, che non riesce neppure a suscitare curiosità. La sensazione, diffusa, è che alla sua età non abbia più speranze o possibilità di essere determinante. Un’impressione che potrebbe rivelarsi completamente sbagliata. Perché Ibrahimovic si sta allenando ormai da quattro mesi, dopo un’operazione, per poter stupire ancora una volta. Un’impresa impossibile, o soltanto un’illusione considerando l’età? L’interrogativo, o meglio lo scetticismo, potrebbe in una situazione del genere accompagnare parecchi. Non un calciatore che almeno altre tre volte ha clamorosamente smentito chi ha provato a considerarlo una semplice operazione di marketing»