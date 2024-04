Vlahovic rivela i suoi modelli: «Ibrahimovic mi è sempre piaciuto». E poi nomina a sorpresa questo rossonero. Le dichiarazioni dell’attaccante

L’attaccante della Juventus Vlahovic ha parlato a L’Equipe mettendo due rossoneri tra i suoi modelli di riferimento.

MODELLI – «Cristiano Ronaldo, ovviamente, che ho seguito dal Manchester United, quando era ala sinistra. Mi piacevano i suoi movimenti, il suo “killer instinct”. Penso che sia uno dei migliori della storia. Anche Zlatan Ibrahimovic mi è piaciuto molto, così come Fernando Torres con i suoi capelli un po’ lunghi, ai tempi del Liverpool. E poi Karim Benzema, un giocatore che adoro. Mbappé? È fortissimo, ha 25 anni e ha vinto quasi tutto, ha fatto 40 gol in questa stagione. Anche Giroud è un gigante. Le statistiche chiedono sempre di più spazio, ma non dicono l’importanza di un giocatore. Nel Mondiale del 2018 vince la Francia, i numeri dicono che Giroud ha segnato zero gol ma senza di lui la Francia non avrebbe vinto. Era insostituibile con tutto il lavoro sporco che ha fatto, i passaggi, il suo modo di pesare sulle difese. È stato uno dei giocatori fondamentali per la vittoria».