Vlahovic Milan, Commisso: «Non siamo alla fine della storia»

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ospite di Radio 24 News ha parlato tra le varie del futuro di Vlahovic. Le sue parole:

«Non posso dire quale sarà il suo futuro, non siamo alla fine della storia. So solo che dopo 7 partite dopo il mio annuncio ha fatto 7 gol. Ho motivato il ragazzo, vuole dimostrare di essere forte e di essere un professionista qual è. Mi piace il ragazzo, è una brava persona e sta portando avanti la squadra. Procuratori? Non mi faccio ricattare da nessuno. Juve? Non so se lo vuole, ma voglio dire a tutte le squadre interessate che il cartellino di Vlahovic è della Fiorentina, devono parlare prima con noi e poi con il procuratore. E’ una cosa che si deve rispettare».

