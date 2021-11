Vlahovic Milan, irrompe il Real Madrid: maxi offerta alla Fiorentina

Vlahovic Milan, irrompe il Real Madrid: anche i Blancos sulle tracce dell’attaccante serbo in forza alla Fiorentina

Anche il Real Madrid si iscrive alla corsa per Dusan Vlahovic.

Secondo La Nazione i Blancos vorrebbero inserire il serbo in una maxi trattativa, che vedrebbe sbarcare in viola Borja Mayoral (attualmente in prestito alla Roma), oltre a Jovic e la conferma del prestito di Odriozola anche in vista della prossima stagione.

Colpo di scena dunque, con l’attaccante serbo che ha dato il via ad una vera e propria asta internazionale. Il Milan per il momento osserva.