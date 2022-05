Visnadi stregato da Leao: «Incontenibile, sembra venga da un altro mondo»

Gianni Visnadi ha commentato la grande stagione di Rafael Leao: il portoghese è diventato incontenibile. Le sue parole

Gianni Visnadi ha esaltato Rafael Leao dai microfoni di Sky. Le sue parole:

«Tra i volti copertina del Milan non si può citare Pioli, i suoi meriti sono incontestabili. La faccia più bella del Milan però in questo momento è Leao, è il volto più bello del campionato e che non sembra c’entrare nulla con il calcio italiano. Sembra di un altro mondo e il nuovo Milan dovrà blindarlo e ripartire da lui. E’ un giocatore incontenibile e che è diventato costante e continuo».