Visnadi DURO: «Ecco perchè il Milan ha FERMATO i lavori a San Donato. La verità è QUESTA!»

Le parole di Gianni Visnadi sulla costruzione, ferma, del nuovo stadio del Milan a San Donato: ecco la sua verità

Intervenuto ai microfoni di Campo Aperto, ecco le dichiarazioni di Gianni Visnadi sul nuovo stadio del Milan, la cui costruzione a San Donato è attualmente ferma.

PAROLE – «Sono i club che vogliono costruire. Se uno vuole costruire si prende il suo terreno, come ha detto il Milan, lo bonifica e se lo costruisce. Nessuno gli sta impendendo di costruire lo stadio a San Donato. Perché si sono fermati? Perché volevano fare lo stadio da soli poi invece sono di nuovo andati a chiamare l’Inter “Dai facciamolo insieme”? Perché ci raccontano che serve uno stadio di proprietà e poi la vogliono fare in co-proprietà? Perché non hanno abbastanza soldi per farselo da soli. È abbastanza semplice tutto ciò».