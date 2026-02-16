Connect with us

Vinicius Jr esalta Modric: «Mi manca: nessuno come lui nel calcio a quell’età»

Vinicius Jr esalta Modric: «Mi manca: nessuno come lui nel calcio a quell’età». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mondo del calcio si è fermato ad ascoltare le parole di Vinicius Junior, il fenomenale esterno d’attacco del Real Madrid e della Nazionale brasiliana, noto per la sua velocità fulminante e i suoi dribbling ubriacanti. Durante una lunga e interessante intervista concessa sul canale Twitch di Ibai Llanos (fonte ufficiale delle dichiarazioni), la stella dei Blancos ha voluto dedicare un pensiero profondo al suo ex compagno di squadra, Luka Modric.

Il legame tra Vinicius e il Professore croato

Luka Modric, il leggendario centrocampista croato vincitore del Pallone d’Oro, è oggi il faro del centrocampo del MilanVinicius ha ricordato con emozione gli anni passati insieme a Madrid, sottolineando come la classe cristallina del numero 10 sia un valore aggiunto per qualsiasi spogliatoio.

PAROLE – «Luka Modric è crazy. Ha quasi 41 anni, è speciale: non c’è nessuno come lui nel calcio a quell’età. È al Milan, l’anno scorso era ancora al Real Madrid. È il migliore al mondo. Mi manca davvero perché mi insegnava sempre qualcosa. Odiava perdere, anche in allenamento. Era sempre arrabbiato quando perdeva. Ma quando poi riusciva a vincere… Mamma mia, insopportabile. Non ho avuto la fortuna di giocare con Cristiano. Ma non posso lamentarmi: sono stato con Benzema e Modric»

