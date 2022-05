Vincere con i giovani? Il pensiero di Gazidis

Ivan Gazidis, AD del Milan, ha spiegato la strategia del Milan di puntare sui giovani: si puà vincere anche con un’età media bassa

Intervenuto ai microfoni del The Guardian, Ivan Gazidis ha parlato della giovane età della rosa del Milan:

«Ho notato, non solo in Italia, ma nel calcio in generale, la grande narrativa dell’eccezionalismo. L’idea che questa cosa nuova non funzionerà qui. È successo in Inghilterra quando Arsène stava comprando giocatori francesi e la gente diceva: “Non ce la faranno in una notte piovosa a Stoke”. Che esiste in Italia. La gente diceva: ‘Non si può costruire una squadra giovane come questa in Italia.’ L’espressione che usano è la maglia è pesante – la camicia è pesante. Vuol dire che questo è il Milan e che giochi a San Siro con tante aspettative sulle spalle. Come può un giovane farlo? Abbiamo fatto quasi tutto in un modo in cui la gente ci diceva che era impossibile in Italia»

