Vieri: «Scudetto? Il Milan può arrivare in fondo. Anche se…»

Christian Vieri, durante un lungo intervento ai microfoni di Rai Due, ha parlato di lotta Scudetto e di Serie A, ma soprattutto della lotta tra Milan Inter e Juve. Le sue parole.

«Secondo me il Milan può arrivare fino in fondo: vedo un grande Milan con un grandissimo Ibra davanti, grandi giocatori che possono fare bene uno di questi è Mandzukic. Hanno perso poche partite e secondo me è un Milan che lotterà fino alla fine. Per lo Scudetto io oggi dico Inter se dovessi scommettere tra loro e la Juve per lo Scudetto».