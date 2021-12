Vieri: «Il gol di Kessie non andava annullato, il Milan meritava il pari»

Christian Vieri è tornato sul gol annullato a Franck Kessie nel finale di Milan Napoli. Le sue dichiarazioni sulla partita

MILAN NAPOLI – «Secondo me il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, Ibra ha avuto anche una bella occasione nel primo tempo. Nella ripresa non hanno giocato benissimo ma il pari secondo me ci stava. Il gol di Kessie? Secondo me quei gol lì non vanno annullati, quando sei in area e caschi a terra non puoi fare niente».