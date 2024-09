Vieri: «Se il Milan PERDE con l’Inter non è una TRAGEDIA. Su Abraham e Morata…». Le parole prima del derby

Vieri, ospite a Dazn, ha fatto il punto sulla situazione del Milan prima del derby contro l’Inter.

LE PAROLE – «Troppa pressione sul Milan, ma non è che se perdi anche stasera, che ci può stare, può essere una tragedia. Abraham con Morata? Devono esserci più giocatori in area, non può esserci solo Morata contro 3 difensori. Con Abraham che è un metro e novanta anche nelle palle lunghe può creare dei problemi».