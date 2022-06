Vieri: «In Italia non c’è pazienza. Ma guardate Tonali…». Le dichiarazioni dell’ex bomber rossonero

Christian Vieri al Messaggero parla così di Sandro Tonali.

Le sue parole: «Prendete Tonali. Non ha fatto bene al primo anno, ma quest’anno è stato super. E ora abbiamo un giovane che sarà fondamentale per la Nazionale nei prossimi 10 anni. Le maglie di Inter, Milan e Juventus pesano, non sono come le altre. Ci vuole pazienza. Parola che in Italia non c’è».