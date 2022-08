Oggi alle 19 il Milan affronterà in amichevole il Vicenza. Attesa per De Ketelaere che scenderà in campo per uno spezzone di gara

Oggi alle 19 il Milan affronterà in amichevole il Vicenza. Ultima prima dell’inizio della Serie A quando i rossoneri affronteranno l’Udinese.

Attesa per De Ketelaere che scenderà in campo per uno spezzone di gara, come già preannunciato dallo stesso belga in conferenza stampa.